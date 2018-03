19-Jährige auf Autobahn 5 verletzt

Anzeige

Walldorf.Schon wieder ist es auf der A 5 am Walldorfer Kreuz zu einem Unfall gekommen. Eine 19-jährige Autofahrerin verletzte sich dabei schwer an der Hand. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau, die in Fahrtrichtung Norden unterwegs war, nicht bemerkt haben, dass der Verkehr vor ihr zum Stillstand gekommen war. Sie prallte ungebremst auf ein vor ihr stehendes Auto auf. Durch die Wucht schleuderte die Frau mit ihrem Wagen in Richtung Mittelleitplanke. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Fahrer und Beifahrer des anderen Pkw blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich ebenfalls untersucht. Der Polizei zufolge entstand ein Schaden von mehr als 6500 Euro. obit