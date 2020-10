19-jährige Autofahrerin von Fahrbahn geschlittert

A65/Edenkoben.Eine 19-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A65 in Richtung Ludwigshafen bei Edenkoben schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau am Mittwochmorgen auf der Strecke unterwegs und wollte die Autobahn auf der Ausfahrt Neustadt-Süd verlassen, als sie auf nasser Fahrbahn in der Kurve ausrutschte. Sie kam erst wieder an einem Hang zum Stehen. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Wagen wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 11.500 Euro, unter anderem, weil mehrere Leitpfosten beschädigt wurden. 34 Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle. Die Abfahrt Neustadt-Süd musste kurzfristig gesperrt werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020