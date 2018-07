19-Jährige verblutet nach Messerstichen

Anzeige

Neustadt.Eine 19 Jahre alte Frau ist in Neustadt einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Tatverdächtig ist ihr Ex-Freund. Das Amtsgericht Frankenthal hat gestern Haftbefehl wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der 22 Jahre alte Mann hat die tödliche Messerattacke auf die 19 Jahre alte Frau gestanden, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Laut eines Sprechers der Staatsanwaltschaft deuten Ermittlungen darauf hin, dass der Mann und das Opfer Eltern eines gemeinsamen Kindes sind.

Nachbar schwer verletzt

Der mutmaßliche Täter habe in seiner Vernehmung angegeben, am Montagabend mit einem Küchenmesser auf die ehemalige Lebensgefährtin und einen 42 Jahre alten Nachbarn eingestochen zu haben. Der verletzte Mann ist außer Lebensgefahr, muss aber aufgrund schwerer Verletzungen in einer Klinik behandelt werden.

Vor der Tat sollen der Angreifer und die 19 Jahre alte Frau gestritten haben. Dann habe der Mann die Ex-Freundin mit mehr als zehn Stichen getötet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei war kurz nach 23 Uhr über den Streit in Neustadt informiert worden.