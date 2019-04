19-Jähriger attackiert Sanitäter

Frankenthal/Eberbach.Aggressive Jugendliche und Heranwachsende haben die Einsatzkräfte am Wochenende in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) sowie im pfälzischen Frankenthal angegriffen. In beiden Fällen müssen sich die Angreifer auf Strafanzeigen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Sanitäter gefasst machen.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand in Eberbach ein 19-Jähriger, der nach Polizeiangaben einen 15 Jahre alten Schüler zu Boden gestoßen und verletzt hatte. Zuvor sei er bereits in eine andere Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Da der Jüngere heftig blutete, habe seine 14 Jahre alte Begleiterin den Rettungsdienst alarmiert. Kaum wollten sich die Sanitäter um den Jungen kümmern , der auf einem Bordstein saß, sei der 19-Jährige auf die Männer losgegangen und habe versucht sie, von seinem Opfer wegzuziehen. Außerdem habe er das 14-jährige Mädchen geschlagen, eine halbvolle 1,5-Liter-Flasche nach den Rettungsdienstmitarbeitern geschleudert und diese bespuckt. Als die Polizei auf der Bildfläche erschien, sei der 19-Jährige geflohen. Er wurde aber kurz darauf am Bahnhof festgenommen. Ein Alkoholtest ergab 1,7 Promille. Die Beamten nahmen ihn über Nacht in Gewahrsam.

Ärger beim Frühjahrsmarkt

Auch auf dem Frankenthaler Frühjahrsmarkt hat es laut Behörden mehrere Schlägereien unter Jugendlichen gegeben. Unter anderem hatte eine größere Gruppe aus Frankenthal einen 17-jährigen Ludwigshafener in die Mangel genommen und ihm eine blutige Nase verpasst.

Gegen einen 15-Jährigen wird ermittelt, weil der mit 2,11 Promille stark alkoholisierte Schüler einen Gleichaltrigen verprügelt und verletzt hat. Die einschreitenden Polizisten beleidigte er dermaßen übel, dass diese ihn mitnahmen und seine Eltern informierten. sin

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019