197 Schüler an der Südlichen Weinstraße erkrankt

Landau.An mehreren Schulen und Kindergärten im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau leiden Kinder unter Erbrechen und Durchfall. Dies teilte die Kreisverwaltung in Landau am Donnerstag mit. Es habe insgesamt 197 Krankmeldungen gegeben, bestätigte Heiko Pabst, persönlicher Referent von Landrat Dietmar Seefeldt. Allerdings sei nach Kenntnis der Kreisverwaltung kein Kind derart schwer erkrankt, dass es im Krankenhaus liege.

„Wir wissen noch nicht, woran es liegt", betonte Pabst. Das Gesundheitsamt sei fieberhaft auf der Suche nach den Ursachen. Mit einem Ergebnis der Untersuchungen werde jedoch nicht vor Freitag, wahrscheinlich sogar eher erst am Montag gerechnet, sagte der Sprecher der Kreisverwaltung.

Caterer meldet Krankheitsfälle

Bekanntgeworden seien die massenhaften Erkrankungen erst durch die Rückmeldung eines Caterers, der mehrere der betroffenen Schulen mit Essen beliefert. Es habe reihenweise Abbestellungen von Essen für die nächsten Tage gegeben, worauf sich der Caterer von sich aus bei der Kreisverwaltung gemeldet und die Untersuchung überhaupt erst angestoßen habe. „Ohne den Caterer hätten wir das alles erst später mitbekommen“, sagt der Behördensprecher.

Die Lebensübermittelüberwachung des Kreises habe daraufhin Proben des Mittagessens und auch Proben aus der Küche des Lieferanten entnommen. „Man weiß aber noch gar nicht, ob es überhaupt am Essen liegt", betont Pabst mit großem Nachdruck. Es seien durchaus auch andere Ursachen denkbar. Beispielsweise sei im Landkreis derzeit ein heftiger Magen-Darm-Infekt unterwegs. Es sei auch noch keineswegs klar, ob alle Erkrankten tatsächlich an der Mittagsverpflegung teilgenommen hätten und überhaupt an einer Magen-Darm-Erkrankung leiden. „Das wird derzeit überprüft“, bestätigte Pabst. Deshalb werde die Zahl der 197 erkrankten Schüler sicher noch einmal korrigiert werden müssen.

Dass sich allerdings alleine am Otto-Hahn-Gymnasium in Landau rund 70 Schüler krank gemeldet hätten, sei durchaus außergewöhnlich, sagt der Sprecher. Er könne sich nicht erinnern, dass es schon einmal massenhaft Krankmeldungen in diesem Umfang gegeben habe. Nicht zuletzt deshalb sei man sofort aktiv geworden.

Essensproben genommen

Mitarbeiter der Veterinärabteilung und des Gesundheitsamtes sind nun in den betroffenen Schulen vor Ort, um die Zusammenhänge zu ermitteln. Die Essensproben wurden an das Landesuntersuchungsamt in Koblenz weitergeleitet. Ergebnisse sollen frühestens an diesem Freitag vorliegen. Und dann könne man auch Weiteres über die möglichen Ursachen der Erkrankung sagen.

Die betroffenen Schulen und Kindergärten seien informiert. Bereits vorbereitetes oder ausgeliefertes Essen sei zurückgeholt worden, hieß es. Zudem sei dem Betrieb die Zubereitung und Abgabe von Speisen bis auf Weiteres untersagt worden. Eine Grundreinigung aller Betriebsbereiche sowie eine Desinfektion wurden angeordnet. (mit dpa)

