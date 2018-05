20-Jähriger kracht gegen Baum

Anzeige

Rhein-Neckar.Bei Unfällen auf den Straßen der Region haben mehrere Menschen in den vergangenen Tagen teils schwere Verletzungen erlitten. In der Nähe von Neustadt verlor ein 20 Jahre alter Fahrer bei zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Wagen befanden sich drei weitere Männer. „Wie durch ein Wunder wurden die Insassen zwar schwer, jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt“, hieß es von der Polizei. Die vier Männer mussten am Sonntag von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und in Kliniken gebracht werden.

Ebenfalls in Neustadt stieß ein 22-jähriger Audi-Fahrer mit einem entgegenkommenden BMW einer vierköpfigen Familie zusammen. Der Audi wurde laut Polizei katapultartig in die Luft geschleudert. Couragierte Ersthelfer konnten den 22-Jährigen aus dem Fahrzeug ziehen. Er kam mit schwersten inneren Verletzungen in eine Klinik. Auch alle Insassen des Audi, darunter zwei Kinder, wurden verletzt.

Zwischen Neustadt und Gimmeldingen verlor eine 45-Jährige die Kontrolle über ihren Roller. Wie die Polizei mitteilte, krachte sie am Samstagabend gegen eine Sandsteinmauer und erlitt schwerste Kopfverletzungen.