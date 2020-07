20 Kilo Marihuana im Auto

Rhein-Neckar.Mit 20 Kilogramm Marihuana im Kofferraum ist bereits am Freitag ein 19-jähriger Mann auf einem Parkplatz an der A 5 bei Walldorf erwischt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde inzwischen ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Nach Mitteilung der Behörden steht er unter dringendem Verdacht, mit den Drogen Handel in der Bundesrepublik zu treiben.

Der Beschuldigte soll demnach auf dem Weg aus der Schweiz nach Frankfurt gewesen sein, als er gegen 8.30 Uhr einen Unfall auf besagtem Parkplatz verursacht haben soll.

In seinem Pkw stellten die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf während der Unfallaufnahme Marihuanageruch fest. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden die Drogen im Kofferraum entdeckt.

Die 20 Kilogramm Rauschgift waren in Müllsäcken verpackt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgerichts Heidelberg Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Mann sitzt nun im Gefängnis.

