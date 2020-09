20 Meter hohe Flammen

Ludwigshafen.Am Montagabend schoss das Feuer noch hellblau aus einem Kamin der BASF im Norden des Werksgeländes. Am Dienstag hatte sich die Flamme dann in Richtung gelb verfärbt, flackerte aber weiterhin geschätzt mindestens 20 Meter hoch aus dem Kamin des rot-weiß gestreiften Steamcrackers. Darüber deutlich sichtbar bildet sich auch Ruß über der Flamme. Der Grund für die aktuelle Fackel: Laut BASF ist es gegen 7 Uhr morgens zu einem technischen Defekt und damit zu einer Betriebsunterbrechung im Steamcracker gekommen. Die Sicherheitssysteme hätten wie vorgesehen reagiert. Nun werde das Rohgas über eine Fackel verbrannt, meldete der Chemiekonzern.

Der Steamcracker spaltet unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Hitze Rohbenzin in Ethylen und Propylen auf. Beides sind wichtige Grundstoffe für die Herstellung zahlreicher BASF-Produkte. Daraus entstehen nach Angaben des Unternehmens Kunststoffe, Lacke, Waschrohstoffe und Pflanzenschutzmittel.

Komplexer Prozess

In letzter Zeit flammt es jedoch häufiger aus den Schornsteinen der BASF. Das hänge mit der neuen Acetylenanlage zusammen, die die BASF seit Ende 2019 in Dienst stellt, erläutert Sprecherin Ursula von Stetten. Es sei ein sehr komplexer Prozess, eine solche Anlage ins Laufen zu bringen. Eine Vielzahl von technischen Abläufen müsse getestet und immer wieder angepasst werden. Da die Anlage auch Teil des Produktionsverbundes sei, müsse zusätzlich auch dieser Verbund durchgetestet werden. Dabei komme es immer wieder zu Unterbrechungen, die zu einem Abfackeln von überschüssigen Gasen führe. Dies sei leider auch immer wieder mit Geräuschentwicklungen verbunden. Und da die Acetylenanlage direkt am Rande des Werksgeländes liege, bekämen dies auch zahlreiche Bürger vor allem in Oppau mit. Da der Feuerschein aber ebenfalls auf der anderen Rheinseite zu sehen und das Rauschen der Fackel zu hören ist, melden sich immer wieder auch Bürger vor allem aus Mannheim-Sandhofen.

Verunsicherte Anwohner könnten sie sich jederzeit an die Umweltzentrale der BASF wenden. Diese sei rund um die Uhr besetzt. bjz

