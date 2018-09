20 Monate zur Bewährung

Weinheim/Fürth.Das Amtsgericht Fürth hat gestern einen 25-jährigen Weinheimer wegen fahrlässiger Tötung zu einer 20-monatigen Freiheitsstrafe zur Bewährung verurteilt. Außerdem bleibt der Führerschein für weitere 18 Monate eingezogen, und der Angeklagte muss 4000 Euro an die Lebenshilfe Weschnitztal bezahlen, entschied das Gericht. Der Mann hatte am 20. September 2017 einen 68-jährigen Fußgänger auf der Hauptstraße in Unter-Flockenbach mit seinem Auto erfasst und tödlich verletzt. Das Sachverständigengutachten ergab, dass der Mann mit seinem Opel Corsa mit mindestens 89 Stundenkilometern durch die Hauptstraße gerast war. Auf Höhe der Hausnummer 170 kam es dann zu dem Unglück. Wäre der Autofahrer mit Tempo 50 unterwegs gewesen, wäre er zwei Meter vor dem Fußgänger zum Stehen gekommen, so der Gutachter.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018