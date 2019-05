200 Rekruten geloben dem Staat Treue

Ursula von der Leyen geht am Hambacher Schloss an den Rekruten vorbei. © dpa

Neustadt.Bei einem feierlichen Gelöbnis auf dem Hambacher Schloss in Neustadt hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Beitrag der Bundeswehr für die internationale Sicherheit gewürdigt. „Wir alle spüren doch, dass der Wind um uns herum rauer wird“, sagte sie am Donnerstag vor rund 200 Rekrutinnen und Rekruten sowie 1500 Gästen. „Krisen und Konflikte rücken an uns heran, und ihre Auswirkungen betreffen uns ganz unmittelbar.“ Von der Leyen würdigte das Schloss – den Ort des Hambacher Fests (1832) – als eine Wiege der deutschen Demokratie. Bereits 2006 hatte vor der Kulisse des Schlosses ein feierliches Gelöbnis stattgefunden.

Das feierliche Gelöbnis ist das Treuebekenntnis von Soldaten. Die Rekruten bekennen sich in der Zeremonie mit den Worten: „Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“ Von der Leyen sagte, dass vor jenen geschützt werden müsse, die ihre Macht über das Recht stellen und ihre Muskeln spielen lassen.“ lrs

