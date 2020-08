21-Jähriger in Haft

Schwetzingen.Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungswagen hat am Sonntagabend um kurz vor 18 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern in der Schwetzinger Nordstadt ausgelöst. Einer der beiden hatte sein Gegenüber mit einem Messer so schwer verletzt, dass dieser mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Der 21-Jährige, der zugestochen haben soll, sitzt nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, das teilen das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Montag auf Anfrage mit. Der Mann aus dem Irak stehe im dringenden Verdacht, einem 32-jährigen Landsmann vor dessen Wohnung die lebensgefährlichen Verletzungen zugefügt zu haben, heißt es in der Mitteilung.

Hintergründe noch unklar

Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Nach Angaben der Polizei leistete er keinen Widerstand. Die Beamten stellten dabei die mutmaßlich Tatwaffe – ein Klappmesser – sicher. Nach Angaben der Behörden wurde der 21-Jährige am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim.

