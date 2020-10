21-Jähriger prallt gegen Baum - fünf Menschen verletzt

Steinfeld.Ein 21-Jähriger ist in Steinfeld (Landkreis Südliche Weinstraße) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden zwei Mitfahrer schwer sowie der Fahrer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Das teilte die Polizei Landau am Donnerstag mit. Der junge Mann war am späten Mittwochabend in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Grund dafür könnte nach ersten Ermittlungen eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. Bei dem Unfall wurden zwei der Mitfahrer im Alter von 20 und 46 Jahren schwer verletzt. Der Fahrer des Wagens sowie zwei weitere Mitfahrer (21 und 23 Jahre) wurden leicht verletzt.

