22-Jähriger Pfälzer landet in U-Haft

Mannheim/Hochdorf-Assenheim.136 000 Euro Bargeld haben Ermittler der Mannheimer Polizei bei einem 22-jährigen Mann sichergestellt, der verdächtigt wird, im größeren Stil mit Drogen zu handeln. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Mannheim hieß es am Montag, dass gegen den Mann Haftbefehl erlassen worden ist und er in ein Gefängnis gebracht wurde. Seit Juli 2019 liefen demnach Untersuchungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminaldirektion Heidelberg. In der Mannheimer Innenstadt wurden am Dienstag Mittwoch (19. und 20. Mai) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwei Ludwigshafener durchgesetzt. Dabei handelt es sich um junge Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren. Die Beamten fanden dort unter anderem 650 Gramm Marihuana, 100 Gramm Haschisch und mehr als 1 500 Euro Bargeld. Zudem entdeckten sie Schreckschusswaffen und eine Machete.

In der Wohnung des verhafteten 22-Jährigen im pfälzischen Hochdorf-Assenheim wurden neben dem Bargeld noch 3,5 Kilogramm Marihuana, eine hochwertige Armbanduhr und andere Beweismittel sichergestellt. sal

