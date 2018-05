22-Jähriger soll für Einbruchserie verantwortlich sein

Symbolbild. © dpa

Eppelheim.Ein 22-Jähriger aus Plankstadt steht in dringendem Tatverdacht, zwischen Dezember 2017 und Januar 2018 mindestens acht Einbrüche begangen zu haben. Bei den Objekten, in die er einbrach oder einzubrechen versuchte, handelt es sich um Eppelheimer Gewerbeobjekte, Gemeindehäuser, Kindergärten, Vereinsheime und Gaststätten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstag mitteilten, wurde

...

Sie sehen 39% der insgesamt 1038 Zeichen des Artikels