22 Tonnen Material per Hand bearbeitet

Ludwigshafen.600 Tonnen Stahlprofile sind zwar vom Werk in der Länge zugeschnitten, aber die Löcher für die Verstrebungen müssen per Hand auf der Baustelle gebohrt werden. „Bei jedem der 80 Stütztürme für die Hochstraße sind 90 Löcher notwendig. Das dauert länger als vermutet“, sagt Stefan Feldmann, technischer Leiter des Abrissunternehmens Moß aus Lingen, am Dienstag bei einem Ortstermin. Dies ist ein Aspekt, weshalb die Arbeiten für die Stützkonstruktion unter dem einsturzgefährdeten Bauwerk komplizierter sind als gedacht. Ob sich dadurch der Zeitplan für den Abriss verzögert, ist derzeit unklar. „Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Abbruch bis Ende Juni abgeschlossen wird“, zeigt sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zuversichtlich, fügt aber hinzu: „Das kann ich nicht versprechen.“

„Es läuft etwas mühsamer als geplant. Denn wir müssen 22 Tonnen Material per Hand bearbeiten. Dennoch liegen wir noch ganz gut im Plan“, erläutert Feldmann die Lage. Die Stütztürme mit 2500 Baumstämmen, 320 Stahlträgern und 640 Betonzahnrädern seien ein Novum – aber auch die Pilzkonstruktion der Hochstraße sei ein Unikat.

In den vergangenen Tagen haben die 30 Handwerker an der Baustelle bislang vier Stütztürme mit jeweils 24 Baumstämmen aufgestellt, die in Stahlfüßen verankert und mit Stahlträgern verbunden sind. Die Spitze der 20 Tonnen schweren Konstruktion wird mit einem Stahlkranz gesichert. „Wir haben gleichzeitig vier Stütztürme aufgestellt, um Erfahrungen zu sammeln, was man bei der Montage verbessern kann“, sagt Feldmann. Zudem prüfe das Unternehmen, ob Schablonen angefertigt werden könnten.

Als weitere Herausforderung nennt er die unterschiedlich gewachsenen Rundhölzer. „Gegenüber dem Prototyp, den wir vor Wochen in unserer trockenen Werkhalle gebaut haben, ergaben sich einige Änderungen. Zumal wir nach Rücksprache mit dem Statiker mehr Stahlteile verwenden als geplant.“

Hinzu kommt das Regenwetter. Dadurch gingen einige Geräte kaputt. Feldmann: „Wir haben aber binnen Kurzem Ersatz beschafft.“ Bislang benötigte Moß knapp drei Tage für den Bau eines Stützturms, ursprünglich war das Unternehmen von eineinhalb Tagen ausgegangen.

Der städtische Tiefbauchef Björn Berlenbach rechnet indes damit, dass der Aufbau der nächsten Stützen rascher erfolgt. „Das ist wie bei einem Regal aus einem Möbelhaus. Beim ersten dauert es lange, bei den folgenden geht es schneller.“ Feldmann sieht bislang keinen Grund zur Sorge: „Jede Baustelle hat ihre Herausforderungen – und in Ludwigshafen sind die Vorbereitungen das Schwierigste. Der eigentliche Abbruch der Brücke ist für uns wieder Standard.“ Die Oberbürgermeisterin wünscht sich zwar einen schnellstmöglichen Abriss, drängt aber nicht zur Eile wegen der benachbarten Bahnstrecke: „Sicherheit geht vor Schnelligkeit.“

