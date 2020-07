23-Jähriger nach Badeunfall im Rhein verstorben

Worms.Ein junger Mann ist nach einem Badeunfall am Rheinufer bei Worms-Rheindürkheim verstorben. Nach Informationen der Polizei war der 23-Jährige am Samstagabend im Rhein schwimmen gegangen und in dem Strom in Bedrängnis geraten. Zeugen beobachteten, dass er mit den Armen wedelte und nach unten sank. Eine zufällig mit einem Sportboot vorbeifahrende Person konnte den Mann nach einigen Minuten zwar aus dem Wasser ziehen.

Doch bis zum Abtransport durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus erlangte der Mann sein Bewusstsein nicht wieder. Am Sonntag vermeldete die Polizei, dass der Mann am frühen Morgen seinen Verletzungen erlegen ist.

Am Sonntag ist es bei Worms dann zu einem weiteren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen: Ein Mann war beim Baden im Rhein vom Wasser mitgerissen worden. Er konnte jedoch durch einen Jetski-Fahrer aus dem Wasser gerettet werden. Ein Polizeisprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Wormser Zeitung".

Polizei und DLRG warnen immer wieder ausdrücklich vor dem Schwimmen im Rhein an nicht freigegebenen Stellen. Strömung und Wassertemperatur würden oft unterschätzt, wodurch es immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen komme.