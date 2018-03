24-Jähriger brutal geschlagen und getreten

Anzeige

Unbekannte sollen am Fasnachtsdienstag (13.02.) einen 24-Jährigen in Eberbach schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Tatverdächtigen den jungen Mann gegen 23.45 Uhr in der Passage im Neuen Markt brutal geschlagen und getreten haben und ihm mit einem Gegenstand aus Glas ins Gesicht geschlagen haben. Er kam zuerst schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus und musste dann in der Heidelberger Kopfklinik behandelt werden.

Zunächst gab der 24-Jährige gegenüber den Ermittlern an, er habe sich die Verletzungen bei einem Treppensturz zugezogen. Später revidierte er diese Aussage und sagte aus, mit einem 60-Jährigen in einer Gaststätte in Streit geraten zu sein. Daraufhin habe der Ältere mit mehreren unbekannten Personen den jungen Mann attackiert. Der 60-jährige Tatverdächtige gab bei seiner Vernehmung jedoch an, selbst von dem 24-Jährigen geschlagen worden zu sein. Seinen Angaben zufolge sei der 24-Jährige danach eine Treppe hinunter gestürzt und habe sich dabei verletzt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06271/92100 bei der Polizei zu melden.