24-jähriger Somalier erstochen

Böhl-Iggelheim.Ein Verbrechen hat die pfälzische Gemeinde Böhl-Iggelheim in der Nähe von Speyer am Donnerstag erschüttert. Wie die Polizei berichtete, hat ein 23-jähriger Türke, der in Deutschland geboren ist, einen 24-jährigen Asylbewerber aus Somalia getötet. Außerdem verletzte er einen 20-jährigen in Italien geborenen Polen. Dessen Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, sagte Polizeisprecher Thorsten Mischler auf Anfrage. Laut der Ermittlungsbehörde liegen keine Hinweise auf einen terroristischen oder extremistischen Hintergrund der Tat vor. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand sei von einer Tat im persönlichen Umfeld auszugehen.

Der mutmaßliche Täter benutzte eine Stichwaffe für seinen Angriff auf die beiden anderen Männer. Die Polizei riegelte den mutmaßlichen Tatort in der Eisenbahnstraße ab und war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Hintergründe der Bluttat zu untersuchen. Wie die Polizei dieser Redaktion auf Anfrage bestätigte, wurde der schwer verletzte Pole im Bereich des Lidl-Marktes in der Eisenbahnstraße gefunden. Der Somalier habe näher zum Wohnhaus hin gelegen.

Offen blieben am Donnerstag zunächst die Hintergründe der Tat und in welchem Verhältnis der Täter und seine Opfer zueinander standen. Vermutlich sei ein Streit vorausgegangen. Der mutmaßliche Täter soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. bjz

