24-Jähriger zündet Feuerwerk

Speyer.Nicht schlecht gestaunt haben einige Speyerer, als am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr ein kleines Feuerwerk im Südwesten der Stadt gezündet wurde. Größere Volksfeste mit Abschlussfeuerwerken konnten als Ursache in Zeiten von Corona schnell ausgeschlossen werden. Dennoch waren kurzzeitig prachtvolle Bilder am Himmel zu sehen. Die Polizei kam dem Verursacher schnell auf die Spur. Von einem Schulparkplatz in der Otto-Mayer-Straße aus hatte der 24-Jährige die Sprengsätze gezündet. Eine Abschussröhre für Pyrotechnik stellten die Beamten nach eigenen Angaben sicher. Eine Erlaubnis konnte der Beschuldigte nicht vorweisen. Ihn erwartet deshalb eine Anzeige. sal

