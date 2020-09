Rhein-Neckar.Kein Ersatzverkehr, kein Notfallfahrplan, nichts. Wenn an diesem Dienstag die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi folgen, dann stehen in der Region alle Busse und Bahnen still. Der Totalausfall aller Fahrten sei die sinnvollste Variante, sagte ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), deren Personal ebenfalls streikt, im Gespräch

