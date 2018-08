25-Jähriger bedroht und ausgeraubt

Heidelberg.Drei unbekannte Männer haben einen 25-Jährigen in der Kurfürsten-Anlage überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei gestern mitteilte, ging das Opfer am frühen Samstagmorgen von der Alten Eppelheimer Straße durch die Kurfürsten-Passage in Richtung Hauptbahnhof. Gegen 0.30 Uhr wurde er vor einem Geschäft für Outdoor-Artikel von dem Trio angesprochen. Offenbar waren ihm die Täter zuvor dorthin gefolgt. Sie forderten den 25-Jährigen auf, sein Bargeld herauszugeben. Als dieser das ablehnte, zückte einer der Fremden ein Messer und bedrohte den jungen Mann damit. Mit der erbeuteten Geldbörse, in der sich neben persönlichen Papieren mehrere Hundert Euro befanden, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Täter dunkelhäutig

Der Haupttäter wird nach Angaben der Polizei folgendermaßen beschrieben: Er soll rund 1,75 Meter groß und schlank sein. Seine Haut ist dunkel und er hat schwarzes Haar. Die beiden Mittäter sollen ebenfalls dunkelhäutig, jedoch kleiner als der Komplize sein. Alle drei trugen zum Tatzeitpunkt blaue Jeans. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-44 44 zu melden. Der Bahnhofsvorplatz soll um diese Uhrzeit noch sehr belebt gewesen sein. jei

