25-Jähriger gefasst

Zeiskam.Weil er eine Seniorin auf dem Friedhof in Zeiskam (Kreis Germersheim) überfallen haben soll, sitzt ein 25-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wird dem jungen Mann vorgeworfen, am vergangenen Freitag gegen 18.20 Uhr die 68-Jährige mit einem Messer bedroht zu haben, um Geld zu erpressen. Die Frau konnte flüchten, als eine weitere Friedhofsbesucherin hinzukam. Die Zeugin verständigte die Polizei, woraufhin der Angreifer mit einem Auto davonfuhr.

Durch Zeugenaussagen erhärtete sich der Verdacht gegen den 25-Jährigen, der schließlich am Mittwoch von Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Germersheim festgenommen wurde. Dabei führte der Verdächtige eine Schreckschusswaffe und Drogen mit sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wurde der Mann einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. jei

