26 Flüchtlinge infiziert

Neulußheim.In einer Neulußheimer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen haben sich 26 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag mit, nachdem nun alle Ergebnisse der beiden Flächentestungen (durchgeführt am 18. und 22. September) vorliegen. „Aus Infektionsschutzgründen und um ein noch größeres Ausbruchsgeschehen zu verhindern, müssen die Betroffenen voraus-sichtlich bis einschließlich Samstag, 3. Oktober, in Quarantäne bleiben“, erklärte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker.

Zunächst waren laut Mitteilung vom Montag 17 Geflüchtete infiziert gewesen. Das hatte eine freiwillige Flächentestung am vergangenen Freitag ergeben. 38 Menschen sind derzeit in der Unterkunft gemeldet, die seit Bekanntwerden des Infektionsgeschehens komplett unter Quarantäne steht. Der Rhein-Neckar-Kreis verzeichnete am Donnerstag 84 aktive Corona-Infektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 12,8. In der Stadt Heidelberg gab es am Donnerstag eine Neuinfektion bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 17,9. Zusammen sind in den vergangenen Monaten 47 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Bestätigt sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 2094 Fälle in Heidelberg und dem Kreis.

