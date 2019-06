26-jähriger Angreifer in Haft

Eberbach.Weil er versucht haben soll, einen 29 Jahre alten Mann zu töten, sitzt ein 26-Jähriger jetzt im Gefängnis. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, soll der Beschuldigte am vergangenen Samstag auf dem Eberbacher Bahnhofsvorplatz sein Opfer mehrmals heftig in den Bauch getreten sowie „unzählige Male“ mit voller Wucht in den Bauch und das Gesicht geschlagen haben. Mit Hilfe einer Zeugin konnte sich der 29-Jährige in ein Gebüsch retten und verstecken. Der Mann erlitt lebensbedrohliche innere Blutungen. Bei einer Notoperation wurde ihm noch in der Nacht ein verletztes Organ entnommen und Blutungen gestillt, die zu seinem Tod geführt hätten. Der Verdächtige wurde am Donnerstag verhaftet. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.06.2019