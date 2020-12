26-Jähriger zielt mit Schreckschusspistole auf

Worms.Ein 26 Jahre alter Mann soll mit einer Schreckschusswaffe auf einen Dönerimbiss in Worms gezielt haben. Zuvor sei er laut Zeugen in "rasanter Fahrweise" vorgefahren, habe die Waffe aus seinem Kofferraum geholt, durchgeladen und auf den Imbiss gezielt, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend habe er die Waffe in sein Auto zurückgelegt und sei in den Imbiss gegangen. Dort wurde er laut Polizei von Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntag niemand. Bei der Anfahrt habe der Mann trotz Vollbremsung eine gegenüberliegende Hausfassade beschädigt. Die Schreckschusspistole fanden die Beamten im Kofferraum. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 19 Einsatzkräften vor Ort.

Hintergrund der Tat am Sonntagnachmittag war demnach, dass der Vater des 26-Jährigen zuvor verletzt worden sei. Darüber habe er mit dem Imbissbesitzer reden wollen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020