300 000 Euro Schaden

Ketsch.Aus bislang unbekannter Ursache ist Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein Wohnhaus in der Ketscher Neurottstraße in Brand geraten. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, musste während der Löscharbeiten, die sich bis in den späten Abend hinzogen, die Neurottstraße zwischen Narzissenweg und Tulpenweg gesperrt werden. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer ein Sachschaden von etwa 300 000 Euro. Ein Hausbewohner wurde zunächst medizinisch untersucht, letztlich wurde aber niemand verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schwetzingen, Ketsch, Eppelheim und Brühl. sal

