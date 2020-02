31-Jähriger berührt Frauen intim

Sinsheim.Ein 31-Jähriger hat am Samstag in einem Sinsheimer Freizeitbad drei Frauen belästigt. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Mann in der Zeit von 21.30 Uhr und 22 Uhr im Strömungskanal des Schwimmbadaußenbeckens auf. Dabei berührte er drei Frauen im Alter zwischen 25 und 28 Jahren mit dem Fuß und der Hand im Intimbereich. Da sich die drei Taten in kurzer Folge und an der gleichen Stelle ereigneten, wurden die drei Frauen aufeinander aufmerksam und wandten sich an das Personal. Diese konnten den 31-Jährigen ausfindig machen und der Polizei übergeben. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt. Mögliche Zeugen bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 um weitere Hinweise. sal

