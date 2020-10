32 Corona-Fälle in Plankstadter Seniorenheim

Symbolbild Corona © dpa

Plankstadt.In einem Seniorenheim in Plankstadt haben sich 32 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Sonntagnachmittag mit.

Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass eine Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hatte das Gesundheitsamt am Donnerstag 44 Mitarbeitende sowie 59 Bewohnerinnen und Bewohner testen lassen. Darunter waren den Angaben nach bislang 31 positive Abstriche (neun Mitarbeitende und 22 Bewohner). Noch liegen nicht alle Ergebnisse vor.

Zwei von drei Wohnbereichen des Seniorenheims sind von den Ausbrüchen betroffen. Für beide bestehen Aufnahmestopp sowie Verlegungs- und Besuchsverbot.

Der dritte Wohnbereich wurde dem Gesundheitsamt zufolge noch nicht getestet. Es ermittele die Kontaktpersonen und entscheide in Absprache mit der Heimleitung über weitere Maßnahmen.

Auch Lebenshilfe Worms betroffen

Auch eine Einrichtung der Lebenshilfe in Worms ist Corona betroffen. Bei den bestätigten Fällen handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsamts Alzey-Worms um zwei Mitarbeiter der Einrichtung. Nach Bekanntwerden der Testergebnisse wurden der Meldung zufolge 16 Personen unter häusliche Quarantäne gestellt. Für Mitte kommender Woche plant das Gesundheitsamt eine Reihentestung des Personals der Einrichtung.

Bammental: Erste Testergebnisse negativ

Alle auswertbaren Abstriche der Testung aus dem Haus 1 in einem Bammentaler Seniorenheim sind indes negativ. Etwa 20 Proben waren nach Angaben des Gesundheitsamts allerdings nicht verwertbar, in diesen Fällen müssen die Abstriche wiederholt werden. Am Mittwoch hatte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitgeteilt, dass sich in dem Bammentaler Seniorenheim 33 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert hatten.