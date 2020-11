32 km/h zu schnell - Polizei ahndet 64 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt/Mutterstadt.Bei einer Laser-Geschwindigkeitskontrolle in Schifferstadt Burgstraße und in Mutterstadt in der Schifferstadter Straße hat die Polizei 64 Verstöße geahndet. Nach Angaben der Polizei war der Schnellste mit 62 km/h in der 30er-Zone unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Darüber hinaus haben die Beamten zwei Handyverstöße und zwei Gurtverstöße zur Anzeige gebracht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.11.2020