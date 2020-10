32 Personen in Pflegeheim infiziert

Rhein-Neckar.Erneut ist es in einem Pflegeheim zu einem größeren Ausbruch des Coronavirus gekommen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises teilte mit, dass sich in einem Seniorenheim in Plankstadt 32 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Demnach war am vergangenen Dienstag eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Daraufhin ließ das Gesundheitsamt am Donnerstag 44 Mitarbeitende sowie 59 Bewohnerinnen und Bewohner ebenfalls testen. Dabei kam heraus, dass über die Mitarbeiterin hinaus 31 weitere Personen infiziert sind – neun Angestellte und 22 Senioren.

Die Abstriche von einzelnen Personen wurden nicht bei der Flächentestung gemacht, sondern von niedergelassenen Ärzten. Diese Ergebnisse lagen am Sonntag noch nicht vor. Vom Ausbruch betroffen sind zwei von drei Wohnbereichen der Einrichtung. In beiden Bereichen sind Besuche, Verlegungen und weitere Aufnahmen derzeit verboten. Die Bewohner des dritten Bereichs sind dem Landratsamt zufolge noch nicht getestet worden.

Abstriche in Bammental negativ

Zuvor hatten sich auch in Bammental 34 Personen im Seniorenheim Anna-Scherer-Haus infiziert. Über das Wochenende kamen vorerst keine neuen Fälle hinzu. Am Donnerstag waren 75 weitere Personen getestet worden. Wie der Rhein-Neckar-Kreis mitteilte, waren alle auswertbaren Abstriche negativ. Allerdings seien etwa 20 Proben nicht zu verwerten gewesen. Hier müssen die Tests wiederholt werden.

Die Hausleitung beklagte, Bewohner und Mitarbeiter seien „zunehmend Anfeindungen ausgesetzt“. Derzeit sei nur eines von zwei Häusern betroffen. „Deswegen ist es weder hilfreich noch zielführend, alle Bewohner, Mitarbeiter, Gäste oder Besucher des Anna-Scherer-Hauses oder des Seniorenparks Bammental unter einen pauschalen Allgemeinverdacht zu stellen und diesen mit Panik oder Hysterie zu begegnen“, so Heimleiter Michael Nicolaus und Geschäftsführer Jörn Fuchs. Die Infizierten seien bisher weitgehend symptomfrei.

