33-Jähriger verletzt sich bei Explosion in Garage

Walldorf.In einer Garage in Walldorf ist es am Donnerstagsmorgen zu einer Verpuffung gekommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Explosion ereignete sich in der Straße "Am Hang". Anwohner berichteten von einem lauten Knall. Ein 33-Jähriger versuchte laut eigenen Angaben, die Flammmen zu löschen. Dabei verletzte er sich leicht und zog sich womöglich eine Rauchvergiftung zu.

Durch die Explosion und den Brand wurden das Garagentor sowie Fahrräder in der Garage beschädigt. Wie es zu der Explosion kam, war laut Polizei noch nicht klar. Ein technische Ursache schließt sie allerdings aus.

