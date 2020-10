33 positive Tests in Bammental

Bammental.Im Bammentaler Seniorenheim Anna-Scherer-Haus haben sich 33 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwochnachmittag mit. Nachdem am Sonntag, 18. Oktober, bekannt geworden war, dass zwei Bewohner einer Station positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden waren, hatte das Gesundheitsamt am Montag, 19. Oktober, in der betroffenen Station eine Flächentestung im Rahmen einer Ausbruchsuntersuchung durchgeführt. Von 58 abgestrichenen Personen wurden 31 Personen positiv (darunter drei Mitarbeitende) und 23 negativ auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet. Von vier Personen steht das Testergebnis noch aus.

Das Gesundheitsamt hat den betroffenen Bereich (Haus 2a/b) des Anna-Scherer-Hauses unter Quarantäne gestellt. Für diesen besteht ein Aufnahmestopp sowie ein Verlegungs- und Besuchsverbot. Hier stehen die Testergebnisse noch aus. Zudem werden am Donnerstag, 22. Oktober, alle Bewohner und Mitarbeiter getestet.

