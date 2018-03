Anzeige

Ruchheim.Mehr als einen Schnaps zu viel hatte ein rumänischer Autofahrer, der auf der A 650 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs war. Wie es gestern in einer Polizeimeldung hieß, fuhr der Mann in eine mit Warnbaken abgesicherte Baustelle am Kreuz Oggersheim und setzte seine Fahrt anschließend fort. Warum ist bislang unklar. Erst einige hundert Meter später blieb der Mann schließlich stehen, ohne Licht oder Warnblinker. Eine 24-jährige Ludwigshafenerin erkannte deshalb das Auto zu spät und fuhr auf.

Sie und ihre 60-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkoholtest bei dem Rumänen ergab, dass er mit einem Pegel von 3,6 Promille am Steuer saß. Resultat des Unfalls am Freitagabend gegen 21.15 Uhr war neben den zwei verletzten Personen ein Totalschaden an beiden Fahrzeugen mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 10 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung musste die A 650 für eine Stunde lang voll gesperrt werden. cvs