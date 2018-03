37-Jähriger wegen Verdachts der Vergewaltigung in Schwimmbad festgenommen

Anzeige

Weinheim/Mannheim.Ein 37 Jahre alter Mann soll am Freitagabend eine 31-jährige Frau in einem Schwimmbad in Weinheim vergewaltigt haben. Der Verdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die 31-jährige Geschädigte hielt sich gegen 20.10 Uhr in einem Whirlpool des Saunabereichs auf. Wenige Minuten später habe sich der Tatverdächtige ins Wasser begeben und sei gegenüber der Frau übergriffig geworden, hieß es in einer Mitteilung.

Die Geschädigte habe dann das Becken verlassen und das Aufsichtspersonal sowie ihren Ehemann verständigt. Der dringend Tatverdächtige konnte noch in den Räumlichkeiten des Bades festgenommen und der zwischenzeitlich verständigten Polizei übergeben werden. Am Samstagnachmittag wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Nach Angaben der Behörden stammt der Mann aus der Ukraine und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.