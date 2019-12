373 Punkte – jetzt Anklage erhoben

Die Polizei hat den Speyerer bei 150 rechtswidrigen Fahrten gestoppt. © dpa

Speyer.Weil er es einfach nicht lassen konnte, ohne Führerschein Auto zu fahren, muss sich ein 37-Jähriger aus Speyer jetzt vor Gericht verantworten. So hat der Verkehrssünder 373 Punkte auf seinem Flensburger „Konto“ angehäuft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage wegen vorsätzlichen Fahrens ohne gültigen Führerschein erhoben. „Für den Mann steht damit einiges auf dem Spiel“, berichtet der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber im Gespräch mit dieser Zeitung. So war der Speyerer bereits im Februar rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt worden, die damals zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Am 17. Dezember müsse er sich nun abermals wegen zweier Fahrten ohne Führerschein vor dem Amtsgericht in Speyer verantworten. So hatte die Neustadter Polizei den 37-Jährigen im September bei einer Spritztour erwischt und seinen 35 000 Euro teuren Audi Q7 sichergestellt. So lange das Verfahren läuft, sei der Wagen untergestellt. Laut Ströber droht aber im Falle einer Verurteilung die Einziehung des Audi.

Sozialprognose wichtig

Die Behörden können dem 37-Jährigen mehr als 150 rechtswidrige Fahrten nachweisen. Allein das habe ihm pro Fahrt zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei eingebracht.

Ob die Bewährung aus dem Februar-Urteil widerrufen wird und der Speyerer ins Gefängnis muss, hängt laut Ströber nun vom Ausgang des Prozesses ab. „Bei einer Strafe geht es immer um die Gesamtwürdigung aller Umstände, so spielt die Sozialprognose eine Rolle“, betont Ströber. Sollte das Gericht aber eine Haftstrafe verhängen, so sei es sehr wahrscheinlich, dass auch die Bewährung widerrufen wird. sin/lrs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019