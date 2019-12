38 000 Euro ergaunert

Neustadt.Ein 85 Jahre alter Mann aus Neustadt-Gimmeldingen ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel der Senior auf vermeintliche Polizisten herein und übergab diesen 38 000 Euro. Laut Mitteilung meldete sich am Mittwoch eine männliche Person bei dem 85-Jährigen und gab sich als Polizist „Florian Hoffmann“ aus. Er behauptete, dass ein Zettel mit dem Namen des Seniors bei der Polizei abgegeben wurde und diese davon ausgehe, dass Einbrecher es auf dessen Vermögen abgesehen haben. Durch die Übergabe von Bargeld sollte das Opfer die Ermittlungen unterstützen.

Es wurde eine Summe von 20 000 Euro vereinbart, die der Rentner bei der Bank abhob und wie besprochen in einem Umschlag auf eine Mülltonne vor dem Haus legte. Wenig später erschienen zwei Männer, die aber ohne Geld wieder abzogen. Telefonisch wies der vermeintliche Polizist den 85-Jährigen an, das Geld von der Tonne zu nehmen und später wieder hinzulegen. Kurz darauf war es weg. Der Anrufer meldete sich nun noch einmal bei dem Gimmeldinger und bat erneut um Geld, diesmal 18 000 Euro. Die Übergabe fand in gleicher Weise statt. Letztmals telefonierte der Senior am Freitag mit dem Täter. Da sicherte dieser ihm die Rückgabe des Geldes zu. jei

