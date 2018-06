40 Jahre Engagement

Anzeige

Heidelberg.„Sie sind ein DRK-Tausendsassa mit Herzblut“. Mit diesen Worten hat Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Jürgen Wiesbeck mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich Wiesbeck auf ehrenamtlicher Basis für das DRK auf Stadt-, Kreis-, Landes- und Bundesebene. Früh übernahm der heute 57-Jährige dabei Verantwortung, angefangen mit der Leitung des Jugendrotkreuz’ in seinem Geburtsort Dossenheim. Viele weitere Ämter folgten, darunter das des Landesdirektors der Bereitschaften und des Vizepräsidenten des DRK-Kreisverbandes Rhein-Neckar Bergstraße. Seit 2007 steht Wiesbeck dem DRK in Heidelberg vor, dem größten Ortsverein im Kreisverband. „Nicht nur für das DRK, sondern für die gesamten Gesellschaft sind Sie Vorbild“, so Landrat Dallinger. agö (BILD: Rhein-Neckar-Kreis)