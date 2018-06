400 Tonnen Sand dämpfen Explosion

Anzeige

Ludwigshafen.Um 19.14 Uhr klingt ein dumpfer Schlag durch die Ludwigshafener Innenstadt. Die Detonation ist deutlich zu hören: Der rheinland-pfälzische Kampfmittelräumdienst hat gestern Abend eine 250-Kilo-Bombe amerikanischer Herkunft kontrolliert gesprengt. Die Bombe ist bei Bau- und Sondierungsarbeiten in der Ernst-Boehe-Straße direkt neben dem Kindergarten der LUfanten entdeckt worden. 20 Minuten nach dem Knall kommt die Entwarnung: alles glatt gelaufen.

Wie Einsatzleiter Horst Lenz vom Kampfmittelräumdienst vor dem Einsatz erläutert, war die Bombe nach dem Abwurf während des Zweiten Weltkriegs nur in Teilen explodiert. Lenz schätzt den Rest des Sprengstoffs auf etwa 80 bis 90 Kilo. Der befinde sich aber genau an der Stelle des Zünders.

Bruchwiesenstraße gesperrt

Deshalb entschließen sich die Fachleute sicherheitshalber zur kontrollierten Sprengung. Am Nachmittag karren mehrere Lastwagen steinlosen Rheinsand in die Ernst-Boehe-Straße. Ein Bagger häuft insgesamt rund 400 Tonnen kegelförmig über dem explosiven Fund an. Dies wird am Abend die Wirkung der kontrollierten Sprengung mindern.