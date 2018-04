Anzeige

Speyer.. Zur sechsten Messe „Wein am Dom – Das Weinforum der Pfalz“ sind 4000 Besucher am Wochenende nach Speyer gekommen. Bei der zweitägigen Leistungsschau boten 170 Betriebe und Winzergenossenschaften rund 1000 Weine und Sekte an. An sechs Standorten wie beispielsweise im Historisches Museum der Pfalz, im Historischen Ratssaal oder in der säkularisierten Heilig-Geist-Kirche wurden die Rebensäfte ausgeschenkt. Die Veranstaltung der Pfalzwein-Weinwerbung und der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wurde von einem umfangreichen Rahmenprogramm ergänzt. Mit von der Partie bei der Genussmesse waren die Weinprinzessinnen Isabell Grüber (v.l.), Katharina Diehl und Sophie Konrad, begleitet von der Pfälzischen Weinkönigin Inga Storck (2.v.r.). mey (Bild: Venus)