48-Jähriger in Lebensgefahr

Das Führerhaus ist nach dem Aufprall des Sattelzugs völlig zerstört. Priebe

Hockenheim/Speyer.Ein 48 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, musste am Morgen ein Sattelzug bis zum Stillstand abbremsen. Der dahinter fahrende Mann habe die Situation zu spät erkannt und sei mit seinem Sattelzug ungebremst auf den vor ihm stehenden Sattelzug aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der 48-Jährige im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der zweite Sattelzugfahrer wurde mit der Polizei zunächst nicht bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Nachmittag, beide Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein etwa sechs Kilometer langer Stau, der auch auf die Überleitung auf die A 6 zurückreichte. lrs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020