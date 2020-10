50 Menschen evakuiert – brennender Roller in einer Tiefgarage sorgt für Aufregung

Nußloch.In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ist am Donnerstagnachmittag in der Ortsmitte von Nußloch ein Roller in Brand geraten. Nachdem starker Rauch nach draußen gedrungen war, wurden die 50 Bewohner laut Polizei umgehend evakuiert. Die freiwillige Feuerwehr konnte kurz darauf die Brandursache lokalisieren und den brennenden Roller löschen. Die Umgebung wurde zwischenzeitlich abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Tiefgarage wird derzeit belüftet, die Wohnungen werden noch überprüft, bevor die Bewohner zurückkehren können. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

