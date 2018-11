51-Jährige aus Walldorf vermisst

Walldorf.Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der 51-jährigen Diana Ingeborg B. (Bild) aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) geben können. Wie die Behörde gestern mitteilte, wird die Frau seit Montag, 12. November, vermisst. An diesem Tag war sie um kurz vor 12 Uhr letztmals in der Straße Am Wald gesehen worden. Sie war in einem blauen Toyota Verso mit dem Kennzeichen HD-KK 612 unterwegs und trug einen gelben Parka. B. ist 1,76 Meter groß, schlank und hat kurzes blondes Haar. Eine hilflose Lage ist nicht ausgeschlossen. Hinweise unter Tel. 0621/174-44 44. jei

