51-Jähriger belästigt junge Frau an Bushaltestelle

Schönau.Eine 24-Jährige ist am frühen Samstagabend an einer Bushaltestelle im Schönauer Ortsteil Altneudorf von einem Mann sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei sprach der 51-Jährige gegen 18 Uhr an und verlangte von ihr in beleidigender Art und Weise sexuelle Handlungen. Im Anschluss versuchte der Mann die junge Frau an der Schulter anzufassen, was jedoch misslang. Die 24-Jährige informierte sofort einen Angehörigen, der die Polizei verständigte. Der Angehörige kam vor Ort und wartete zusammen mit der Frau das Eintreffen der Streife ab. Der Beschuldigte blieb ebenfalls vor Ort und konnte vorläufig festgenommen werden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 11.10.2020