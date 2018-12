51-Jähriger nach sexuellen Übergriffen zu knapp drei Jahren Haft verurteilt

Symbolbild © dpa

Mannheim/Weinheim. Regungslos nahm der Angeklagte das Urteil der siebten Strafkammer des Landgerichts Mannheim zur Kenntnis. Der 51-jährige Mann aus Koblenz soll wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 15 Fällen, wegen des Besitzes von Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt sowie wegen Betrugs für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Damit blieb das Gericht unter der Forderung von Staatsanwältin Simone Velte-Kircher, die für eine dreijährige Haftstrafe plädiert hatte.

Der Angeklagte dürfte indessen darauf gehofft haben, noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen. Sein Verteidiger Maximilian Endler kündigte jedenfalls an, gegen das Urteil beim Bundesgerichtshof Revision einzulegen. Der 51-jährige Angeklagte hatte gleich am ersten Verhandlungstag gestanden, zwischen Frühjahr 2016 und März 2017 wiederholt sexuelle Handlungen an zwei Kindern aus seinem persönlichen Umfeld im Weinheimer Erlebnisbad Miramar vorgenommen zu haben. Details wurden nicht bekannt, da ein großer Teil des Prozesses zum Schutz der betroffenen Kinder und der Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten - wie berichtet - unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Betroffene nicht traumatisiert

In seinem Urteil machte der Vorsitzende Richter Joachim Bock deutlich, dass die sexuellen Handlungen des Angeklagten „eher oberflächliche Berührungen“ gewesen seien. „Gewalt spielte nie eine Rolle“, erklärte der Richter. Ferner habe die Beweisaufnahme ergeben, dass die Taten keine „durchgreifenden Folgen“ für die Kinder gehabt hätten, sondern von den Mädchen „relativ gut verkraftet“ worden seien.

Eine Bewährungsstrafe sei für das Gericht jedoch nicht infrage gekommen. Gegen den Angeklagten spreche unter anderem, dass er wegen ähnlicher Taten vor neun Jahren schon einmal zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ob die jetzige Verurteilung noch als Bruch der Bewährungsauflagen zu werten sei, müsse das damals zuständige Gericht entscheiden. Es sei möglich, so Bock, dass die Gesamtstrafe entsprechend höher ausfällt.

Ans Licht gekommen waren die Taten erst, als Zeugen am 11. März 2017 um 22.30 Uhr im Miramar beobachteten, dass sich der Koblenzer zwei Mädchen im Alter von acht und neun Jahren gegenüber auffällig verhielt. Er soll damals - laut Polizeibericht - die Kinder geküsst sowie in den Po gebissen haben. Ferner habe er die Mädchen in der Sauna auf seinen Schoß gesetzt. Richter Bock kommentierte dies so: Für ihn stelle sich schon die Frage, „was Kinder in einem solchen Bereich des Bades und dann auch noch zu solch einer Uhrzeit zu suchen haben“. Diese Frage müssten die Eltern der Kinder, die offenbar stets gemeinsam mit dem Angeklagten das Erlebnisbad besucht hatten, aber auch der Badbetreiber beantworten. Der Medienberater des Badbetreibers wies die Kritik zurück.

