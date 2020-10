52 Infizierte im Altenheim

Plankstadt.Nach dem Corona-Ausbruch in einem Plankstadter Seniorenheim ist die Zahl der Infizierten auf 52 gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Flächentestung von Montag, wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien 40 Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwölf Mitarbeiter positiv getestet worden. Abstriche wurden in allen drei Wohnbereichen bei insgesamt 94 Mitarbeitern und 97 Bewohnern genommen.

Nach Mitteilung des Kreises bestehen für die gesamte Einrichtung nun ein Aufnahmestopp sowie ein Verlegungs- und Besuchsverbot. Das Gesundheitsamt ermittelt momentan alle Kontaktpersonen der Infizierten und stimmt das weitere Vorgehen in engem Kontakt mit der Heimleitung ab. Zum Gesundheitszustand der Infizierten macht der Kreis aus Gründen des Datenschutzes sowie des Schutzes der Persönlichkeitsrechte keine Angaben, sagte eine Sprecherin.

Wie berichtet, war der erste Corona-Fall in dem Plankstadter Seniorenheim am 20. Oktober bekannt geworden. Bei einem ersten Testdurchlauf waren noch 31 Proben positiv gewesen. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020