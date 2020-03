52-Jährige schwer verletzt

Mörlenbach/Bad Dürkheim.In der Nähe von Mörlenbach (Kreis Bergstraße) ist eine 52-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, kollidierte ihr Wagen mit einem Kleintransporter. Die Frau wurde schwer verletzt und kam am Samstag in ein Krankenhaus. Der 51-jährige Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 38 war für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Zwischen Leistadt und Bad Dürkheim verlor ein 60-Jähriger am Samstag die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und stieß mit dem Audi einer 42-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer kam mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in ein Krankenhaus. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020