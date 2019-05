54-Jähriger in Haft

Frankenthal/Hassloch.Drei Wochen nachdem in einer Wohnung in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) die Leiche eines 53-Jährigen gefunden wurde, haben die Ermittlungsbehörden jetzt einen Verdächtigen festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, erließ ein Ermittlungsrichter am Montag einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordverdachts gegen einen 54 Jahre alten Mann aus der Gemeinde. „Umfangreiche Ermittlungen“ hätten die Kripo Ludwigshafen auf die Spur des Verdächtigen gebracht, hieß es in einer knappen Mitteilung. Er habe bislang noch keine Angaben zur Sache gemacht.

Auf Nachfrage will der leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, aus diesem Grund noch keine weiteren Details zur Tat nennen. „Der Verdächtige und das Opfer kannten sich“, ist alles, was er zum Verhältnis der beiden Männer sagt. „Da es von dem 54-Jährigen noch keine Aussage gibt, wollen wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen.“

Der 53-Jährige war am Mittag des 2. Mai tot in seiner Wohnung gefunden worden. Eine Obduktion am Folgetag hatte ergeben, dass er durch stumpfe Gewalt zu Tode gekommen war. Näheres zu einer möglichen Tatwaffe ist nicht bekannt. jei

