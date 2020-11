Offenbach an der Queich.Der 55-Jährige aus Offenbach an der Queich, der am Dienstag als vermisst gemeldet wurde (wir berichteten), ist am Mittwochmorgen wohlbehalten an seiner Arbeitsstelle erschienen. Wo er sich die letzten Tage aufgehalten hat ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020