56-Jähriger bei Gleisarbeiten getötet

Eschelbronn.Ein Arbeiter ist bei Gleisarbeiten in Eschelbronn am Samstag tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Meckesheim und Aglasterhausen.

Der 56-jährige Arbeiter wurde aus bislang unbekannten Gründen in einer Schotterplaniermaschine eingeklemmt und tödlich verletzt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen.

Die freiwillige Feuerwehr musste den Verstorbenen aus der Planiermaschine befreien. Die Polizei hat zur Ermittlung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzugezogen. (pol/onja)