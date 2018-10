56-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Neustadt

Neustadt/Weinstraße.Bei einem Brand am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Rotkreuzstraße in Neustadt an der Weinstraße ist ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr verstarb der Mann vermutlich an einer Rauchgasvergiftung.

Ein Bewohner des Hauses meldete gegen 4.15 Uhr, dass in einer Wohnung ein Rauchmelder zu hören sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Erdgeschosswohnung bereits stark verraucht. Außerdem befanden sich in den darüber liegenden Wohnungen noch Personen. Zehn weitere Bewohner des Anwesens wurden vorübergehend aus dem Haus gebracht, zwei mussten während des Einsatzes vom Rettungsdienst betreut werden.

Während den Such- und Löschmaßnahmen in der Erdgeschosswohnung wurde der Tote gefunden und nach draußen gebracht. Der Wohnungsbrand war nach knapp zwanzig Minuten unter Kontrolle. Für die Nachlöscharbeiten und Kontrolle der Glutnester mit einer Wärmebildkamera musste die betroffene Wohnung teilweise ausgeräumt werden.

Der Brand entstand vermutlich durch einen Defekt an einem elektrischen Gerät. Zur genauen Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Brandgutachter eingeschaltet.

Die Feuerwehr war mit 30 Mann im Einsatz, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren ebenfalls vor Ort.